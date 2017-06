Vacinação: Projeto prevê atendimento domiciliar a pacientes com necessidades especiais

Pessoas impossibilitadas de deslocamento por limitações de saúde poderão, em breve, receber equipes de vacinação em domicílio. É que o deputado Jorge Everton (PMDB) apresentou um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima que prevê esse benefício, como forma de auxiliar essas pessoas com necessidades especiais, a prevenir doenças e melhorar a saúde pública.

Entre essas pessoas ele cita como exemplo os idosos, pacientes debilitados e que não podem andar e nem se deslocar por falta de transporte adequado. Ressalta também a situação dos autistas e dos que têm síndrome de Down, que por conta da síndrome têm perspectivas diferentes e acabam se sentindo melhor no ambiente natural deles. “A vacinação é muito importante para a saúde pública da nossa sociedade. Pensando nessas pessoas estamos fazendo um projeto para que a equipe de vacinação se desloque até elas e atenda quem realmente precisa. Pensando na sociedade é que apresento esse projeto que vai favorecer quem precisa”, justificou.

O parlamentar acredita que o projeto além de ter um olhar diferenciado para população que necessita de cuidados especiais, vai contribuir para atingir a meta da vacinação no Estado. “O projeto será essencial para melhorar os índices de vacinação, porque muitas pessoas deixam de se vacinar não porque querem, mas porque não têm condições, estão debilitadas, não conseguem sair da cama. Com esse projeto estamos buscando melhorar a saúde pública com prevenção”, reforçou.

Uerr

O deputado também fez uma indicação ao Poder Executivo para que seja incluído no Conselho Estadual de Educação dois membros da Universidade Estadual de Roraima (UERR). “A Educação é básica na sociedade e um Estado que quer o desenvolvimento tem que investir em educação. A Universidade Estadual de Roraima presta um grande papel aos nossos jovens, oportunizando vagas para que eles possam se desenvolver como pessoa e crescer a fim de ter um futuro melhor. Só que a UERR não faz parte do Conselho de Educação, e é importante a inclusão de dois membros para dar condições à instituição, para que a Universidade Estadual continue a prestar um grande serviço, atendendo bem a sociedade”, argumentou.

Marilena Freitas