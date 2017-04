Vacinação: Prefeitura de Boa Vista continua imunizando grupos prioritários

A segunda etapa da campanha municipal de imunização contra gripe será realizada a partir da segunda-feira, 24, voltada para todos os grupos prioritários. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e vai até o dia 26 de maio.

A campanha teve inicio no último dia 18 de abril, com a imunização dos trabalhadores da saúde. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população considerada de risco para complicações por gripe. A meta aumentou devido aos índices alcançados nos últimos anos, que ultrapassam 80%, em nível nacional.

De acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS, a vacina é destinada prioritariamente a pessoas dos grupos com maior vulnerabilidade para complicações e mortes devido à gripe.

Fazem parte dos grupos prioritários pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, doentes crônicos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, e os funcionários do sistema prisional.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas também devem se vacinar. Porém, é necessário que seja apresentada a prescrição da vacinação com a exposição do motivo da indicação da vacina, levando em consideração a lista de condições crônicas contempladas pelo Ministério da Saúde.

Jéssica Costa