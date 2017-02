Vacinação Antirrábica: mais de 600 animais foram imunizados contra a raiva neste sábado

Neste sábado, 11, a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, no bairro Centenário, promoveu mais uma ação de imunização de cães e gatos contra a raiva em Boa Vista. Das 8h às 16h, foram vacinados 623 animais. Muitos donos aproveitaram o final de semana para garantir a saúde dos bichinhos de estimação. Foi o que fez o senhor Elielson da Rocha, 37, morador do bairro Mecejana. Ele levou o seu cão da raça “chow chow” para receber mais uma dose da vacina.

“Aproveitei este sábado para imunizar a Chanel contra a doença. Sempre aproveito essas ações de final de semana porque é quando eu tenho mais tempo. É importante vacinar porque estou não só protegendo ela como também a minha família, já que a raiva pode atingir o ser humano também”, disse.

De acordo com a diretora da Zoonoses, Maria da Conceição dos Santos, a partir dos três meses de idade o animal já pode receber a primeira dose; com 30 dias deve receber a segunda e a terceira deve ser com um prazo de ano. As demais doses devem ser repetidas a cada 12 meses. É importante destacar que os bichos devem sempre ser conduzidos com focinheiras e o cartão de vacina.

“Estamos reforçando o combate e controle da raiva no município de Boa Vista. Escolhemos esse dia para fazer um aquecimento da grande campanha que iremos lançar em breve. Lembrando que a raiva é uma doença letal e atinge todos os mamíferos, inclusive os humanos. Hoje, uma das formas mais eficazes de controle ainda é a vacinação”, explicou a diretora.

Renata Vieira, 22, levou o seu cãozinho Tobby para receber a primeira dose da vacina. “Muito bom o município oferecer essas doses gratuitas. Só estava mesmo esperando o Tobby completar a idade para receber a vacina. Pretendo seguir à risca o cartão de vacina para a imunização ficar completa”, disse.

Em 2016, 32 mil animais foram imunizados pela Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses. Este ano, o Ministério da Saúde enviou 33 mil doses para atender o município durante o ano e até o momento cerca de 1,1 mil animais já foram vacinados. Ainda neste mês, os profissionais começam as ações itinerantes nos bairros para abranger mais áreas da cidade.

Quem não pôde ir neste sábado, a vacina antirrábica é disponibilizada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses do município, localizada na avenida Centenário, nº 469, bairro Centenário.

Microchipagem

A microchipagem é uma ação de uma Organização não Governamental, a Rede de Apoio e Defesa de Animais de Roraima (Radar) em parceria com a Universidade Federal de Roraima (UFRR). O apoio do município é ceder o espaço da Unidade de Zoonoses para o trabalho da Ong. O valor da implantação do chip de identificação no animal é de 35 reais.

Ceiça Chaves