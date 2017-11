Vacinação Antirrábica: cães e gatos podem ser vacinados neste sábado

Neste sábado, 11, das 8h às 16h, mais uma ação de imunização de cães e gatos contra a raiva e microchipagem será feita pela Prefeitura de Boa Vista em parceria com a Universidade Federal de Roraima (UFRR). Os donos de animais devem ir à Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, localizada na avenida Centenário, nº 469, bairro Centenário. De janeiro até hoje, o município já imunizou quase 500 animais.

De acordo com a diretora do centro, Maria da Conceição dos Santos, os responsáveis devem ficar atentos e aproveitar o dia de folga para levar seus animais para tomarem a vacina. “Aproveitamos sempre um fim de semana para fazer uma grande ação e vacinar o número maior de animais”, explica.

A partir da primeira semana de março, os profissionais do centro começam as ações itinerantes nos bairros. É importante destacar que os bichos devem ser conduzidos com focinheiras e cartão de vacina.

Quem não puder ir neste sábado, a vacina antirrábica é disponibilizada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses do município.