Vacina HPV continua disponível apenas para meninos e meninas nas unidades básicas de saúde

A Prefeitura de Boa vista é responsável pela imunização de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 contra o vírus HPV, que está disponível em todas as unidades básicas de saúde com sala de vacina. A rede municipal não aderiu à campanha estadual para vacinar adultos e continuará com foco no público alvo, que deve tomar duas doses, com um intervalo de seis meses entre uma aplicação e outra.

A vacina protege contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação é preconizada pelo Ministério da Saúde, com objetivo de proteger as crianças antes do início da vida sexual e antes do contato com o vírus.

A coordenadora municipal de imunização, Márcia Figueiredo explica que o Ministério recomenda ações de imunização, mas é o município que define como executará as ações.

“Este ano inovamos na campanha de multivacinação abrindo unidades durante o período noturno, alcançamos com isso maior adesão. Hoje estamos desenvolvendo diversas ações de vacinação nas escolas e creches, inclusive para imunizar meninos e meninas na faixa etária estabelecida pelo Ministério, da Saúde contra HPV”.

O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, reforça a importância da vacina. “As vacinas são gratuitas e disponíveis ao público dessa faixa etária, conforme preconiza o Ministério da Saúde. É importante que pais e responsáveis se atentem para a segunda dose da vacina e procurem as unidades”.

Em Boa Vista, a cobertura vacinal contra HPV hoje é de 91%, sendo 42% de meninas e 49% de meninos imunizados. O município de Boa Vista é o único da federação que possui salas de vacinas abertas no período noturno, realizando a vacinação de rotina da população em quatro das 32 unidades básicas de saúde.

Para receber a vacina os jovens devem procurar uma unidade básica de saúde, com cartão do SUS e caderneta de vacinas. Além da vacina contra HPV, os jovens também recebem a vacina contra meningite meningocócica.

Jamile Carvalho