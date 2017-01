Vacina contra HPV para meninos já está disponível na rede municipal

Meninos de 12 a 13 anos de idade já podem se imunizar contra o HPV – Vírus do Papiloma Humano. A vacina, que já é ofertada para meninas, é uma estratégia do Ministério da Saúde para proteger também o público masculino das doenças que estão diretamente relacionadas ao vírus, como os cânceres de pênis, garganta e ânus. A expectativa é vacinar 7.069 adolescentes nessa faixa etária.

Segundo a coordenadora do Centro Municipal de Imunização, Márcia Figueiredo, as vacinas contra o HPV, que são as mesmas utilizadas na imunização das meninas, já estão disponíveis nas unidades de saúde do município.

“Os pais ou responsáveis que quiserem levar os meninos na faixa etária de 12 a 13 anos já podem procurar a unidade mais próxima de casa. É importante ter em mãos um documento com foto, o cartão do SUS e o cartão de vacina. Não deixem de vacinar as crianças. A melhor forma de prevenção é a imunização”, explicou.

O esquema vacinal para os meninos contra HPV é de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Para os que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses). No caso dos portadores de HIV, é necessário apresentar prescrição médica.

A vacina contra o Vírus do Papiloma Humano – HPV foi inserida no calendário de rotina nas unidades de saúde para meninas de 9 a 13 anos em 2014. Hoje também estão inclusas no calendário as meninas de 14 anos que não tomaram a vacina ou que não completaram as duas doses indicadas.

Estudos apontam que todos os anos, cerca de 260 mil mulheres morrem vítimas de câncer do colo do útero em todo o mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são estimados 16 mil novos casos a cada ano. Um dos grandes facilitadores para o desenvolvimento da doença em mulheres é a infecção pelo HPV.

A vacinação de meninas contra o HPV tem como principal objetivo proteger as crianças antes do contato com o vírus, que pode ocorrer tanto por meio da relação sexual no futuro, como pelo contágio da mãe para o bebê durante a gravidez ou o parto.

A Prefeitura de Boa Vista já tem uma programação de vacinação e conscientização para realizar nas escolas da capital. Vale lembrar que a vacina meningocócica C, contra a Meningite do tipo C, também está sendo disponibilizada para os adolescentes nessa faixa etária, para ambos os sexos.