UTI Neonatal ajuda a salvar vidas de bebês prematuros

O Governo do Estado dispõe de serviços para auxiliar no acompanhamento de mães e bebês prematuros desde a gestação até o nascimento. O HMI (Hospital Materno Infantil) é o único do Estado que possui Banco de Leite Humano e Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), essenciais nos primeiros dias de vida do recém-nascido de alto risco.

Um exemplo de sucesso no tratamento de prematuros é o caso de Adriana Campos, de 32 anos. Grávida dos trigêmeos Caliel, Cálef e Caique, ela foi acompanhada pelo Centro de Referência da Saúde da Mulher para o pré-natal de alto risco. Os bebês vieram ao mundo com 34 semanas de gestação, no dia 7 de novembro. “A equipe me atendeu muito bem. Tinha cerca de 10 pessoas na sala de parto. Eles foram muito cuidadosos comigo e com os meus filhos”.

Os trigêmeos passaram três dias na Utin para ganhar peso e foram alimentados por Adriana, mas receberam complemento do Banco de Leite Humano, serviço disponível exclusivamente no HMI. Em seguida, passaram na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) até chegar aos 2 kg para receberem alta.

Esse é apenas um exemplo do que acontece todos os dias na maternidade. Para assistir mulheres como Adriana, o HMI dispõe de vários serviços para ajudar no tratamento de prematuros.

Estrutura

A unidade possui 14 leitos de Utin, espaço reservado para tratamento de prematuros que apresentam dificuldades de respirar, se alimentar, e de bebês que necessitam de algum tipo de atenção especial; além de 16 leitos de UCI, que recebem os recém-nascidos que não precisam mais de cuidados intensivos, mas que ainda precisam de atenção especial. A unidade conta ainda com seis leitos para aplicação do Método Canguru, no qual o bebê é colocado em contato físico com a mãe para auxiliar no desenvolvimento e ganho de peso.

Maternidade conta com mais estrutura para atender recém-nascidos

Há décadas o governo não investia tanto em equipamentos para a maternidade como atualmente. Desde 2015 o hospital recebeu investimentos de quase R$ 4 milhões, que possibilitaram a aquisição de vários equipamentos para substituição dos antigos ou para complementar a estrutura já existente. Para o diretor técnico do HMI, Gustavo Araújo, as melhorias e investimentos na Utin vêm sendo constantes. “Tem chegado bastante material para nós. E isso é ótimo!”.

Diferente do que ocorria há alguns anos, hoje o HMI dispõe de respiradores para todos os leitos, além de ter equipamentos reserva para cada um. Estes são aparelhos essenciais para aumentar as chances de vida dos bebês prematuros, pois ajudam os recém-nascidos de alto-risco a manterem a respiração.

Outra novidade foi a inauguração da Casa da Gestante, para apoio às mães que estão com filhos internados na Utin. A Casa mantém a puérpera dentro da maternidade, próxima de seu filho, e atende indígenas, venezuelanas e mães de outros municípios.

O ambiente conta com 20 leitos, cinco vagas dentro de cada um, sendo alguns destes destinados a mulheres indígenas, que podem optar por dormir em redes ou em camas, além de ter cozinha, copa, varanda e uma sala multiuso para reuniões e capacitações. A Casa funciona com uma equipe multiprofissional, com enfermeiros, assistente social e psicóloga. De 2016 para cá, já atendeu 709 mulheres.

Dia da Prematuridade

17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Um em cada 10 bebês nasce prematuro e o Novembro Roxo chama atenção para a causa da prematuridade para mudar essa realidade.

Gestação na adolescência, falta de cuidados pré-natais, tabagismo e a desinformação são alguns dos desencadeadores da prematuridade.

No Brasil, a taxa de prematuridade é de 11,5%, quase duas vezes superior à observada nos países europeus. Em Roraima, a prevenção da prematuridade ainda é um desafio, com taxa próxima à nacional. A providência básica a ser tomada para que a gestação chegue até as 40 semanas é iniciar o pré-natal precocemente, serviço disponível na Atenção Básica.