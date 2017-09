Usuários do SUS podem baixar aplicativo com serviços de Saúde

Os usuários do Sistema Único de Saúde já têm disponível um canal de comunicação entre o Ministério da Saúde e o cidadão, o e-Saúde. A ferramenta está disponível para os sistemas operacionais do mercado, iOS e Android e pode ser acessada por tablets e smartphones, para quem possui o cartão Nacional de Saúde (CNS).

O novo canal oferece de forma online informações em saúde de uso pessoal e restrito a cada um, como o acesso aos dados do Cartão Nacional de Saúde – CNS, lista de medicamentos retiradas nas unidades de saúde, acompanhamento do cartão de vacinação, lista de exames realizados, entre outras informações.

Com o aplicativo não é necessário a impressão do cartão do cartão nacional de saúde, que pode ser visualizado e apresentado na hora.

“Esta foi uma ótima ferramenta disponibilizada pelo Ministério e que serve também para controlar a eficiência do trabalho prestado. Por meio do e-Saúde cada pessoa pode verificar o seu cartão nacional de saúde, sem necessidade de imprimir, tanto na hora da consulta ou quando precisar utilizar algum serviço nas unidades da rede”, destaca o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Por meio do aplicativo, o cidadão tem acesso a todas as informações em qualquer localidade que estiver. O aplicativo facilita a busca de unidades básicas de saúde, hospitais, centros de especialidades, além de fazer denúncias, críticas e sugestões por meio da Ouvidoria do SUS.

Jamile Carvalho