Usuários do Cras Centenário aprendem valor nutricional de hortaliças

Como parte do projeto Hortas Comunitárias, um grupo de usuários do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Centenário, participaram de uma palestra onde aprenderam sobre o valor nutricional das hortaliças e sobre a importância de se manter um padrão de alimentação saudável.

Cerca de 30 pessoas participam do projeto, que tem como objetivo o fortalecimento do vínculo comunitário através de práticas orgânicas para produção de hortaliças pela própria comunidade. No total, serão seis semanas até o início da produção das hortas, que vai iniciar no Cras Centenário e que posteriormente deve ser também trabalhado nas próprias casas dos participantes.

“Eles precisam conhecer qual é o benefício que uma hortaliça tem para a alimentação. Muitas vezes, eles não consomem esse tipo de alimento, ficam dependentes de remédios e a gente quer passar a eles essa segurança alimentar, para que saibam como produzir seu alimento”, afirmou Luís Felipe Gonçalvez, agente socioambiental responsável pelo projeto.

Também compõem o projeto palestras sobre sistema orgânico de produção, descarte correto do lixo e reconhecimento do meio ambiente urbano. As aulas teóricas acontecem uma vez por semana e, quando iniciarem a fase prática do projeto, os encontros vão acontecer aos sábados. O servidor público Frank da Conceição, participa do projeto e garante que os conhecimentos serão úteis para a vida.

“Não tinha muito essa ênfase em alimentação saudável e então, quando comecei a participar do projeto, meu interesse aumentou bastante. É algo que quero passar adiante para as pessoas, pois é algo que envolve não apenas alimentação e geração de renda, mas também a preservação do meio ambiente, que é um dever de todos nós”.

O projeto foi iniciado no CRAS Centenário, mas deve passar por outros centros. As aulas práticas, ainda sem data definida, vão abordar a implantação da horta, com a demarcação da área, construção dos talhões (canteiros), adubação do solo, plantio das sementes/mudas, manutenção (irrigação, retirada de plantas invasoras e insetos maléficos). Além da equipe do Cras, o projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e de uma nutricionista da Secretaria Municipal de Educação.

Fábio Cavalcante