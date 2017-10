Usuários do CAPS II participam de ação alusiva ao Dia Mundial da Saúde Mental

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II da prefeitura de Boa Vista realizou nesta terça-feira, 10, diversas atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde Mental. Os usuários atendidos no CAPS II – Dona Maria Antônia de Matos Campos participaram de palestras, atividade musical em parceria com estagiários de enfermagem e oficinas terapêuticas.

A terapeuta ocupacional, Tayana Sabino de Oliveira conduziu a roda de conversa abordando o tema. “A saúde mental é um estado de equilíbrio satisfatório entre as diversas áreas da vida do indivíduo, por isso a melhor forma de cuidar é agir com foco na manutenção desse equilíbrio entre trabalho, lazer, estudos, relacionamentos, espiritualidade, e a própria saúde”.

O CAPS II atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, com a saúde mental já prejudicada. “Nosso papel é tentar ajudar os usuários a chegarem a níveis estáveis de suas patologias para que possam retomar gradativamente suas ocupações mais significativas, como autocuidado, interação social, lazer, trabalho, entre outras”, destaca a terapeuta ocupacional.

Para isso são utilizados prioritariamente grupos e oficinas terapêuticas e a própria convivência diária entre eles, mediada pelos profissionais. Mas também são oferecidos atendimentos individuais nas diversas áreas que se fizerem necessárias e abordagens junto à família e outras instituições.

Tenisson Pimentel,40, mais conhecido como Noca, é um dos participantes do CAPS, ele disse que gosta muito das atividades. “Aqui é bom para mim, gosto de participar das atividades, das oficinas de desenho, de canto, eu consigo me distrair e ocupar a mente, de certa forma”.

Novo espaço

Em agosto, o CAPS II da prefeitura de Boa Vista, ganhou um novo espaço e está funcionando na Rua Dom José Nepote, 901, São Francisco, em frente à TV Universitária.

A nova estrutura conta com espaços modernos e amplos, conforme preconiza o atendimento humanizado, funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h, com os serviços de psiquiatria, psicologia, assistência social, psicopedagogia, farmácia, enfermagem e terapia ocupacional.

Para obter atendimento no CAPS II, os usuários precisam ser referenciados, ou seja, encaminhados pelas unidades básicas de saúde do município.

Além do novo espaço, a unidade conta com novo mobiliário, a unidade possui transporte para o translado dos usuários que estão no semi-interno. O centro também funciona com atendimento semi-interno para crianças e adultos. Atualmente a unidade atende 40 pessoas no semi-interno e 30 com consultas com psiquiatra.

Jamile Carvalho