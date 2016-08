Usuários de Bancos passam a ter estacionamento garantido por Lei

Na sessão desta quarta-feira, 31, o vereador Júlio César Medeiros apresentou e aprovou o Projeto de Lei 124, que trata da instituição da Obrigatoriedade dos Bancos que não possuem estacionamento próprio, a disponibilizar vagas para estacionamento de seus usuários.

A matéria foi aprovada por 13 votos favoráveis e defendida por seu autor que ela representa um passo no sentido de promover uma melhoria no atendimento à população e mais um dever cumprido pela Casa de Leis Municipal.

“Nossa atuação têm que ser pautada no sentido de promover melhorias na qualidade de vida de nossa comunidade, por isso apresentei esta matéria que vem ao encontro da necessidade diária de nossa sociedade quando busca um serviço na rede bancária”, destacou

O vereador defendeu ainda que a Lei de Defesa do Consumidor ampara e dá legalidade à sua propositura.

“Caso não tenha espaço público no entorno da instituição bancária que esta instituição promova, de forma particular, a vaga para o usuário do serviço”, ratificou.

A proposta aprovada segue agora para a apreciação do Poder Executivo.