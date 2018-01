Unopar/Cathedral fará prova do vestibular no domingo

A Unopar/Cathedral realizará a prova do vestibular 2018 para cursos semipresencial e 100% online. O exame será aplicado às 8h deste domingo, 28 de janeiro, no Polo Cathedral, na avenida Luis Canuto Chaves, Caçari. São mais de 30 cursos ofertados. Este ano está com novo curso que é o de bacharelado em Educação Física.

A inscrição pode ser feita pelo site http://www.unoparead.com.br/ ou no próprio Polo. “Quem optar por fazer pelo Polo está isento da taxa de inscrição, e não paga o valor de R$ 30,00”, disse Michele Almeida, coordenadora de Educação a Distância. Além de disso, há cursos em que a primeira mensalidade estará a partir de R$ 59,00.

Cursos

Administração, Artes Visuais, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Educação Física, Embelezamento e Imagem Pessoal, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estéticas e Cosméticos, Física, Geografia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, História, Letras-Português, Letras-Português e Espanhol, Letras-Português e Inglês, Logística, Marketing, Marketing Digital, Matemática, Pedagogia, Processos Gerenciais, Química, Recursos Humanos, Segurança Pública, Serviço Social, Serviços Jurídicos, Cartórios e Notarias, Sociologia.

Ozieli Ferreira