Univirr realiza colação de grau de 119 formandos

A Univirr (Universidade Virtual de Roraima) em parceria com UFAM (Universidade Federal do Amazonas) realiza neste sábado, 29, a outorga de nível superior para 119 formandos. A cerimônia acontece a partir das 19h, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da Universidade Federal de Roraima.

Alunos de cinco municípios estarão recebendo diplomas de conclusão dos cursos de Bacharel em Administração dos pólos Boa Vista e Caracaraí, Licenciatura em Ciência Agrárias dos pólos de Caroebe, Iracema e Bonfim e Licenciatura em Educação Física do pólo Boa Vista.

Segundo José Gomes, vice-reitor da Univirr, esse é um momento importante para Instituição. “Essa colação marca o final da academia e o início da vida profissional dos estudantes, que a partir de agora, eles irão contribuir para o desenvolvimento do Estado, muitos deles dentro de suas áreas de atuação, poderão mudar o dia-a-dia dos seus municípios” destacou.

Ainda conforme Gomes, a Univirr tem investido e ampliado os pólos de estudos, firmado parcerias com instituições de ensino superior para atender um número maior de pessoas que buscam formações e profissionalização.

“Além dos pólos nas sedes dos municípios, a Univirr tem ampliados as unidades de ensino para comunidades indígenas, disponibilizando cursos extensão e principalmente de inclusão digital”.

A Instituição possui uma média de vinte cursos de extensão, nas modalidades presenciais e EAD (Ensino à Distância) e doze de graduação e especialização que contam com parcerias de instituições de ensino superior, tanto de Roraima como de outros Estados.

Neuzelir Moreira