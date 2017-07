Univirr e Ufam realizam vestibular para ingresso de 302 alunos

A Fundação Univirr (Universidade Virtual de Roraima), em parceria com a Ufam (Universidade Federal do Amazonas), realizou neste domingo, 30, vestibular para o ingresso de 302 alunos de cinco municípios nos cursos de Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. As provas ocorrem simultaneamente em Boa Vista, Caracaraí, Amajari, Mucajaí e São Luiz do Anauá.

Estão sendo ofertadas 152 vagas para o curso de Ciências Agrárias nos municípios de Boa Vista, Caracaraí e Amajari e 150 vagas para o curso de Ciências Biológicas nos municípios de Caracaraí, Mucajaí e São Luiz do Anauá. De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Extensão da Fundação Univirr, Airton Lima, o resultado do vestibular será divulgado na primeira quinzena de agosto e as aulas começam na segunda quinzena do mesmo mês.

Conforme Airton Lima, a Fundação Univirr oferece por meio do sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil), em parceria com instituições públicas de ensino superior de Roraima e de outras unidades da Federação, cursos de graduação, com cerca de 600 vagas, e de pós-graduação, com 800 vagas, desenvolvendo o papel de mediadora de infraestrutura física, logística e tecnológica.

Oitenta por cento das aulas são realizadas por meio de plataforma integrada de educação a distância, com apoio dos tutores presentes nos 15 polos da Univirr, e 20% são de carga horária presencial, com a vinda de professores das instituições parceiras ao Estado.

Além disso, são oferecidos, nos Laboratórios de Informática, a indígenas e ribeirinhos de regiões remotas do Estado cursos de extensão. Há ainda parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), com oferta do Curso Técnico Profissional na área do Agronegócio, atendendo atualmente a 280 alunos, em seis municípios.

“Nesses laboratórios são realizados cursos de extensão. Em Santa Maria do Boiaçu, por exemplo, o curso de Informática é bastante procurado. Atendemos ainda às comunidades indígenas Truaru, Barro e Boca da Mata. Sem a Univirr, dificilmente essas pessoas seriam assistidas. Nossa estrutura permite a realização de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, esses últimos mais descentralizados, porque são realizados fora dos polos, que ficam localizados nas cidades”, explicou.

Entre as ações desenvolvidas pela Fundação na atual gestão, estão: revitalização dos 15 polos e ampliação de três polos nas comunidades de Santa Maria do Boiaçu, Vila Equador e Truaru da Cabeceira; revitalização de laboratórios de Informática nas comunidades indígenas e ribeirinhas; ampliação de parcerias; ampliação da oferta de cursos de extensão e oferecimento do curso de agronegócio em parceira com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).