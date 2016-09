Unidades receberão equipamento para garantir respiração de pacientes durante transporte

Além do HGR (Hospital Geral de Roraima), outras oito unidades de saúde serão beneficiadas com respiradores mecânicos pulmonares portáteis, desenvolvidos com avançada tecnologia para uso em transportes internos e externos nos hospitais, resgate ou Pronto Atendimento. A governadora Suely Campos fará a entrega simbólica do material nesta sexta-feira, 9, às 17h, durante a solenidade de inauguração da Unidade de Acolhimento Maria da Consolação Inácio de Matos.

O investimento total em equipamentos e mobiliário foi de mais de R$ 1 milhão, de recursos federais com contrapartida do Estado. O Governo do Estado adquiriu 15 ventiladores de transporte, dos quais seis vão para o HGR. Também serão atendidos o Pronto Atendimento Cosme e Silva, e unidades de saúde em Amajari, Mucajaí, Normandia, Rorainópolis, Pacaraima e São João da Baliza, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O secretário estadual de Saúde, César Penna, enfatizou que a gestão tem investido pesado em equipamentos, considerando que nas últimas gestões esta área ficou abandonada. “O HGR está recebendo investimentos que há vários anos não eram feitos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e equipamentos. E ainda vamos fazer muito mais”, frisou.

Equipamentos

O HGR está recebendo também três serras de gesso, 12 carros de curativo, três carros de emergência, quatro negatoscópios (para salas de radiologia), além de 49 lixeiras de inox, para ajudar a manter o local organizado e higienizado, combatendo os riscos de contaminação. A aquisição foi feita por meio da Coordenação Geral de Urgência e Emergência, com recursos da RUE (Rede de Atenção às Urgências e Emergências) e de portarias.

Nos últimos meses, também foram adquiridos equipamentos de laboratório como microscópios, centrífugas, estufas, equipamentos de apoio médico-assistencial e mobiliário, como mesas auxiliares, cadeiras de escritório, armários, mesas de escritório, entre outros.

Energia

Para que todos os equipamentos funcionem de maneira segura mesmo sem fornecimento de energia elétrica, o HGR recebeu quatro geradores, totalizando dois megawhatts de potência, suficientes para atender toda unidade.