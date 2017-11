Unidades promovem ações alusivas ao Dia Mundial do Diabetes

O Dia Mundial do Diabetes foi marcado nesta terça-feira, 14, por diversas ações educativas e de prevenção, promovidas pelas unidades básicas de saúde do Cauamé, São Vicente, Mecejana, Pricumã e Aygara Motta. As atividades foram voltadas para diversos públicos, desde grávidas, até idosos participantes de projetos sociais.

Logo pela manhã, o grupo de idosos e diabéticos do projeto Cabelos de Prata e a comunidade próxima à Escola Municipal Jael Barradas, bairro Cauamé, acompanharam a palestra abordando a saúde do homem e a quebra de preconceitos em relação às consultas médicas. Em seguida, todos tiveram oportunidade de fazer limpeza de pele, testes rápidos, consulta médica e participar de um café da manhã.

“Focamos aqui o aspecto social, para incentivar os homens a cuidarem da saúde e buscar, frequentemente, as unidades básicas mais vezes para buscar atendimento médico, para prevenção da diabetes e outras doenças”, destacou a assistente social da unidade, Regilma Almeida.

Para o aposentado Cícero Carvalho de Sousa, 69, foi uma ótima oportunidade de saber um pouco mais sobre as doenças. “Eu não tenho nenhum preconceito, precisamos estar sempre atentos tanto às diabetes e outras doenças que sempre acometem o homem”.

Já os grupos de gestantes das unidades básicas Aygara Motta, Mecejana e Pricumã promoveram um encontro na piscina da AABB, com muita atividade física e palestras sobre diabetes na gravidez. “Abordamos aqui a importância da alimentação e da prática de atividades físicas, além da realização dos exames para detecção da diabetes. Tudo isso faz com que elas desenvolvam uma gestação saudável”, explica a médica Maria Vauliam, da unidade do Pricumã.

Debora Sousa, 19, está grávida de seis meses e é mãe de primeira viagem. “Adorei participar da aula de hidroginástica, me incentivou bastante a praticar atividades físicas, e a palestra ajudou muito a conhecer de que maneira posso evitar diabetes e outras doenças oportunistas. Muito bom”.

A Prefeitura de Boa Vista passou a fazer o acompanhamento de insulinodependentes, em março deste ano, para dispensação de insulinas NPH e regular. Hoje, 1.140 usuários recebem as insulinas regularmente.

Para receber a insulina e os insumos, o paciente deve apresentar receita e/ou laudo médico que ateste ser diabético insulinodependente, documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Além disso, a prefeitura acompanha grupos de hipertensos e diabéticos nas unidades básicas de saúde, onde recebem orientações e tiram dúvidas sobre alimentação adequada e atividades físicas por meio de palestras e rodas de conversas.

Jamile Carvalho

Encontro de grávidas na AABB