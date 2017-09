Unidades do interior adotarão atendimento por classificação de risco

Para garantir que sejam atendidos com prioridade os pacientes em situações mais urgentes, as unidades de saúde do interior terão atendimento com Classificação de Risco. Atualmente o protocolo é utilizado na capital e em Rorainópolis e, como parte da expansão deste acolhimento para os demais municípios, 30 enfermeiros que atuam nestas regiões passaram por um treinamento promovido pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) nesta quarta-feira, 6.

A atualização foi realizada no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Sousa Bento) e foram repassadas as informações necessárias para que eles entendam profundamente o protocolo, pois são estes profissionais que farão a classificação dos pacientes no momento da triagem.

A Classificação de Risco é baseada no Protocolo de Manchester, usado internacionalmente e recomendado pelo Ministério da Saúde desde 2008. O ponto crucial desse modelo é a classificação das prioridades por cores, conforme os sintomas e sinais que o paciente apresenta no atendimento.

Segundo a enfermeira do HGR e ministrante da capacitação, Sandra Letícia Miorando, a atualização destes profissionais é essencial para eles entendam como funciona a porta de entrada dos hospitais, pois os atendimentos não serão realizados necessariamente por ordem cronológica de chegada. “Isso minimiza possíveis equívocos na hora de definir a prioridade destes atendimentos”, explicou.

A ação contou com um momento de esclarecimento das principais dúvidas dos profissionais e, em seguida, foi aplicado um teste para garantir que o conteúdo apresentado foi assimilado. Somente os profissionais considerados aptos atuarão nesta triagem.

De acordo com Joyce Gabriel, enfermeira da Unidade Mista de São João da Baliza, a capacitação é importante para que ela se ambiente às práticas de classificação e possa implementá-las na unidade. “Para quem está começando agora, é bom ter uma noção geral de como funciona o acolhimento e a classificação. É uma base para executar corretamente os procedimentos na unidade em que trabalho”.

Entenda como funciona o acolhimento com classificação de risco

Ao chegar à unidade, o paciente faz uma queixa e descreve o sintoma apresentado. O enfermeiro coleta e analisa as informações para definir o grau de prioridade clínica do paciente.

Para cada atendimento, segue-se um fluxo específico, de acordo com o sintoma apresentado. Muitas vezes, por exemplo, pode ser necessário verificar somente a pressão e a temperatura; em outras, a frequência cardíaca e a pressão, a fim de que, assim, não se perca tempo com o que não é relevante naquele momento para aquele caso em particular.

Conforme as respostas apresentadas na aplicação do protocolo, o profissional chega a um resultado e o paciente é classificado em uma das cinco prioridades identificadas por cores e tempo alvo para a observação médica inicial:

PRIORIDADE | COR | TEMPO

EMERGENTE | VERMELHO | IMEDIATO

MUITO URGENTE | LARANJA | 10 MINUTOS

URGENTE | AMARELO | 60 MINUTOS

POUCO URGENTE | VERDE | 120 MINUTOS

NÃO URGENTE | AZUL | 240 MINUTOS