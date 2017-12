Unidades de saúde terão serviço reforçado neste final de ano

As unidades de saúde estão preparadas para atender as ocorrências neste final de ano. As convocações de novos servidores possibilitaram o reforço das equipes de urgência e emergência. Desde 2015, foram convocados aproximadamente 1.400 novos profissionais, representando um incremento de 30% no quadro de servidores da saúde, o que possibilitou um reforço maior para atender à demanda de atendimentos, que tende a aumentar nos feriados prolongados.

No HGR (Hospital Geral de Roraima), as equipes do Pronto Atendimento Airton Rocha e do Pronto Socorro Francisco Elesbão serão reforçadas para atender as ocorrências nas portas de entrada de urgência e emergência. Além disso, a gestão já reforçou o estoque de medicamentos e itens críticos necessários para procedimentos rotineiros nas unidades.

“Já estamos nos preparando para o Ano Novo, quando as ocorrências aumentam. A equipe está completa graças ao concurso, sendo suficiente para receber estes pacientes”, explicou a gerente do Pronto Atendimento, Lidyana Trindade.

O PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) também já preparou a equipe médica e de enfermagem para atender com agilidade os casos de urgência. Além disso, neste ano a recepção da unidade foi reformada para proporcionar maior comodidade à população.

“Neste ano as equipes de profissionais têm todo o suporte para receber a população e a recepção possibilita maior conforto para as pessoas que aguardam ser atendidas”, disse a diretora do PACS, Roberta Alcioly.

Serviços essenciais

As unidades de saúde da capital e do interior do que possuem o serviço de urgência e emergência funcionarão ininterruptamente para esta finalidade.

A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas, durante todo o feriadão. O Hospital Regional Sul, em Rorainópolis, também está preparado para atender as demandas.

Na preparação para o feriado, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) está com estoque de sangue abastecido para atender as demandas das unidades de saúde pública e privada. A unidade volta a abrir as portas na terça-feira (02) a partir das 7h30, e conta com o apoio da população para ajudar a salvar vidas com um gesto simples que é a doação de sangue.

Outras unidades

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial, como CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física), CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem), bem como os setores administrativos, não funcionarão na segunda-feira (01). Os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) funcionam durante o feriadão atendendo apenas aos pacientes já internados e voltam a receber pacientes externos na terça-feira (2).