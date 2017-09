Unidades de saúde ganham 33 novos servidores

Na manhã desta sexta-feira, 29, o Governo do Estado empossou 33 novos servidores da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde). A solenidade foi realizada às 10h, no auditório do HGR (Hospital Geral de Roraima). Os novos servidores atuarão na área de odontologia e enfermagem e serão lotados em unidades da Capital e mais sete municípios.

A ministra interina de Saúde, Gerlane Baccarin esteve na solenidade e deixou um recado especial para os novos servidores. “Quero parabenizar o Governo do Estado por empossar esses 33 novos servidores. Esperamos que eles atendam ao cidadão roraimense como eles gostariam de ser atendidos, por que quem procura pelo serviço de saúde, procura porque precisa de algo para melhorar a sua qualidade de vida ”, aconselhou.

O cirurgião-dentista recém empossado, Adson Almeida, de 31 anos, vai atuar na unidade da Maloca da Barata, no município de Alto Alegre e elogiou sensibilidade da governadora Suely Campos em ter esse cuidado com a área da saúde. “Eu já estive visitando a unidade e vi que é uma região que realmente precisava de um outro profissional na área de odontologia. Temos que agradecer muito a governadora por esse cuidado e agora vamos buscar desenvolver nosso trabalho da melhor maneira possível”, disse.

O secretário estadual de saúde Paulo Linhares lembrou que nos próximos dias quase 500 novos servidores serão empossados. “Estas posses não deixam dúvidas de que a governadora Suely prioriza a saúde. Temos investimentos em estrutura física, em equipamentos, recursos humanos e com isso iremos prestar um melhor serviço à população”.

Mais empossados

Nesta sexta-feira, 29, foi encerrado o prazo para que os 477 servidores convocados na última chamada entregassem os documentos necessários para a posse, que deve ocorrer no mês de outubro. A junta médica será realizada neste sábado (30) na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) das 07h30 às 12 horas.