Unidades de saúde estaduais são abastecidas com medicamentos

Durante esta semana, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) distribuiu as primeiras remessas de remédios fornecidos pela Furp (Fundação para o Remédio Popular). Carregamentos em 38 itens entre medicamentos básicos, hospitalares, excepcionais e controlados foram adquiridos junto à instituição pública pelo valor de R$ 1,8 milhão, com economia de aproximadamente R$5 milhões.

Os medicamentos básicos são voltados para atender aos pacientes internados nas unidades do Estado. Já foram abastecidas todas as unidades estaduais de saúde da Capital, sendo elas: HGR (Hospital Geral de Roraima), PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva), CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) e HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth).

O abastecimento já atendeu aos hospitais dos municípios de Amajari, Caracaraí, Iracema, Pacaraima, São João da Baliza e Uiramutã. A previsão é que todas as unidades do Estado sejam abastecidas neste mês.

Conforme o contrato com a Fundação, outra entrega de remédios será feita em outubro. Estes medicamentos estavam em falta há cerca de três anos. Anteriormente, houve duas tentativas sem sucesso de licitação para a compra desses itens. Diante da demanda, a Sesau iniciou contato com a instituição paulista para o fornecimento dos itens.

Para o secretário Estadual de Saúde, César Penna, a economia é a maior vantagem do contrato, além do fato de a população ser beneficiada com o rápido abastecimento nos hospitais. “Nós estamos mantendo diálogo com a Fundação para que em 2017 continuem sendo fornecidos os remédios com agilidade e baixo custo”, destacou.

O processo de aquisição desses medicamentos se deu por meio de dispensa de licitação porque a Furp é uma entidade pública, conforme previsto na Lei das Licitações (8.666/93), facilitando assim, a entrega dos materiais em curto prazo. A Furp é o laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo. Vinculado à Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, é o maior fabricante público de medicamentos do Brasil e um dos maiores da América Latina.

Abastecimento

Neste ano a Sesau avançou significativamente na melhoria do abastecimento no Estado, sempre primando pela legalidade e economia. A atual gestão conseguiu elevar de 23% (em 2014) para uma média de 70% (atualmente) o índice de abastecimento de medicamentos e materiais, considerando que nenhum Estado do País consegue alcançar o patamar de 100% de abastecimento.

No HGR, a lista de itens em falta passou de cerca de 180 em 2014 para 37 medicamentos neste ano. Destes, praticamente todos os itens estão em processo de aquisição. “Com isso, reduzimos significativamente as demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos”, enfatizou Penna.

Praticamente todos os contratos firmados por esta gestão foram na modalidade pregão eletrônico, na qual a licitação ocorre por meio da internet, que permite, entre outras vantagens, maior eficiência, transparência e economia, já que incentiva a competitividade e concorrência entre as empresas de todo o País.