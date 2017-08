Unidades de saúde da capital receberão 30 novos servidores

Nesta terça-feira, 22, foram empossados mais 30 servidores da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) que, nos próximos dias, começarão a trabalhar em seis das principais unidades de saúde da capital. A solenidade de posse foi realizada durante a inauguração da nova sede do Centro de Referência da Saúde da Mulher.

Ao parabenizar e dar as boas-vindas aos novos servidores, a governadora Suely Campos reforçou que melhorar a saúde do Estado é uma prioridade. “Somos hoje um dos estados que mais investe em saúde do País e vamos continuar trabalhando para ampliar ainda mais os atendimentos que a nossa população precisa com a qualidade que eles merecem”.

Para a recém-empossada Nathália de Almeida o momento é de compartilhar alegria e agradecimento,

“Só temos a agradecer principalmente a Deus e às nossas famílias por todo o apoio e à governadora e os secretários por terem nos chamado e agora vamos nos dedicar e fortalecer ainda mais a saúde da população do nosso Estado”, disse.

Tomaram posse enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviço em saúde, clínico geral, cirurgião dentista especialista em radiologia, técnicos em laboratório, fisioterapeuta, bioquímicos e artífice. Eles trabalharão no HGR (Hospital Geral de Roraima), HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), PASC (Pronto Atendimento Cosme e Silva), Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física), Ceo (Centro de Especialidades Odontológicas) e Central de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Desde 2015, cerca de 900 profissionais já foram convocados da lista de espera do concurso público em aberto para a Sesau. Há época, a Sesau possuía 4.600 servidores efetivos e hoje já conta com cerca de 20% servidores a mais. A secretaria já está fazendo levantamento para convocar mais pessoas para as unidades que serão inauguradas.