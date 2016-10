Unidades da rede municipal de saúde promovem atividades para crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, algumas unidades da rede municipal de saúde promovem atividades especiais durante a semana. A Unidade Básica de Saúde do 31 de Março e o Hospital da Criança Santo Antônio presentearam as crianças com uma série de brincadeiras.

“E uma ótima oportunidade de aproximá-las da unidade de saúde, assim elas podem conferir de perto os serviços oferecidos e que aqui é um ambiente saudável pra elas”, destaca a diretora do 31 de Março, Lesliê Barreto.

Foram várias atividades recreativas, lúdicas, e de incentivo à leitura, com momentos de pintura, distribuição de brindes, apresentações teatrais, exibição de filmes e desenhos animados. Além de comemorar a data, a prática de atividades lúdicas ajuda na recuperação dos pacientes.

“Aqui no hospital estes momentos são muito importantes para a evolução do quadro de saúde desses pequenos pacientes. São momentos em que eles esquecem um pouco que estão doentes e aproveitam as brincadeiras para se descontrair mais”, destaca a diretora geral do hospital, Mareny Damasceno de Sousa.

Programação

No próximo dia 22, a unidade básica de saúde do bairro Liberdade realiza ações de saúde, educação e recreação voltada para os alunos da Escola Municipal Vovó Dandãe. E no dia 12 de novembro, das 7h às 13h, as equipes de saúde da unidade do Liberdade vão receber as crianças da comunidade, na faixa etária de um mês a cinco anos para uma manhã de lazer, entretenimento e cuidados com a saúde.

Jéssica Costa