Unidades continuam com ações alusivas ao Novembro Azul

A Prefeitura de Boa Vista continua a desenvolver em todas as unidades básicas de saúde a programação alusiva ao Novembro Azul. As ações são voltadas ao público masculino durante todo este mês, com atividades educativas e orientações sobre a prevenção do câncer de próstata e saúde em geral.

Nesta sexta-feira, 24, a unidade básica de saúde do São Vicente realizou o Dia D de atividades voltadas aos homens. Os profissionais fizeram camisetas e decoraram a unidade para receber a população com um café da manhã saudável a base de frutas e sucos.

Jean Franco, 44, mora no bairro e aproveitou a oportunidade. “É sempre bom cuidar da saúde e eu aproveito. Hoje na palestra esclareci muitas situações em relação aos sintomas da doença, a importância de realizar o exame no tempo certo e outras coisas”.

A unidade realizou na manhã desta sexta-feira, 213 atendimentos, com consulta médica, encaminhamentos de exames de próstata, quando identificada a necessidade, verificação da pressão arterial, testes rápidos de glicemia, hepatites, HIV e sífilis, eletrocardiograma e outros.

Até o momento as unidades já realizaram mais de 1000 atendimentos durante as programações alusivas ao novembro azul. “A ideia é fazer com que cada homem se conscientize sobre a doença que vem acometendo milhares pelo Brasil. O nosso papel é prevenir e alertar”, destaca a superintendente em exercício da Atenção Básica, Anna Carolina Santos.

Jamile Carvalho