Unidades básicas receberão ações do Janeiro Branco

O primeiro mês do ano é marcado pelo movimento que coloca em destaque a saúde mental. O CAPS II (Centro de Apoio Psicossocial) da prefeitura de Boa Vista, apoia a campanha Janeiro Branco e já preparou uma programação com foco na prevenção do adoecimento emocional da população e também dos profissionais da saúde municipal.

Durante todo o mês de janeiro, os profissionais do CAPS II vão realizar palestras e rodas de conversa sobre saúde mental e prevenção nas unidades básicas voltadas aos servidores das unidades. “Nosso foco é conversar com as pessoas sobre a vida, relacionamentos. As ações visam uma integração entre os profissionais, promovendo autoconhecimento e oferecendo apoio com psicólogos e outros profissionais. É importante saber que ninguém está sozinho”, destaca a diretora do CAPS II, Romina Melo.

A programação será realizada de 22 a 26 de janeiro nas unidades básicas. O encerramento reunirá profissionais da saúde municipal no auditório do palácio 9 de Julho no dia 26, em parceria com o programa Servidor de Valor, em que será ministrada uma palestra sobre saúde mental com a psicóloga Tayana Aguilera, às 15h.

Confira abaixo a programação:

Data | Horário | Psicólogo | UBS

22/01 | 10h | SEMSA – Tayana | Jorge André Gurjão – Conjunto Cidadão

22/01 | 16h | SEMSA- Tayana | Silvio Leite

23/01 | 10h | SEMSA- Tayana | Asa Branca

23/01 | 16h | SEMSA- Tayana | Olenka Macelaro – Caimbé

24/01 | 10h | SEMSA – Tayana | Senador Hélio Campos

24/01 | 16h | SEMSA – Tayana | Lupércio Lima – Pintolândia

25/01 | 10h | SEMSA – Tayana | Raiar do Sol

25/01 | 16h | SEMSA – Tayana | Délio Tupinambá – Nova Cidade

26/01 | 15h | SEMSA – Tayana | Palácio 9 de julho

Data | Horário | Psicólogo | UBS

22/01 | 10h | CAPS II – Gilcéia | São Vicente

23/01 | 10h | CAPS II – Akel | Aygara Mota – Cidade Satélite

23/01 | 16h | CAPS II – Cidene | Mariano de Andrade – Caranã

24/01 | 10h | CAPS II – Danielle | 31 de Março

24/01 | 16h | CAPS II – Renata | Pr. Luciano G. Rabêlo – Centenário

25/01 | 10h | CAPS II- Akel | Cinturão Verde

25/01 | 16h | CAPS II – Cidene | Cauamé

26/01 | 10h | CAPS II- Danielle | Santa Tereza

26/01 | 10h | CAPS II- Gilcéia| Liberdade