Unidade de saúde realiza ação ao ar livre com mães e bebês

Em uma manhã tranquila de quarta-feira, 13, os grupos de gestantes e puericultura da unidade básica de saúde do Liberdade se reuniram para um piquenique na Praça Mirandinha. A programação envolveu palestras sobre o meio ambiente, apresentação do programa Família que Acolhe, olimpíadas do bebê, distribuição de mudas de plantas e um café da manhã.

Ao ar livre, os bebezinhos de até 3 anos participaram das olimpíadas nas modalidades de corrida de engatinhar, movimentos de pinça e o próprio caminhar, atividades de estimulação já desenvolvidas no grupo da primeira infância na unidade.

A enfermeira da unidade, Ivanilsa Alves, destaca a importância das atividades de estimulação para o desenvolvimento das crianças. “Essas ações trazem estímulos para as mães e bebês. As mães aprendem a perceber a importância dos momentos de lazer. Estamos resgatando o brincar, a volta aos parquinhos, ao contato com a natureza e fortalecendo os vínculos entre mães e filhos e também com os profissionais da saúde”.

De acordo com diretora da unidade, Sheila Maria Oliveira de Albuquerque, são realizados cerca de 40 atendimentos de puericultura e pré-natal por semana no Liberdade. Durante as atividades de rotina na unidade, as gestantes e puérperas recebem orientações sobre a importância do aleitamento materno e estimulação precoce dos bebês.

A mãe de Kaleb, de 2 meses, Rilene Ramos, fez o acompanhamento pré-natal durante a gestação na unidade do Liberdade, e hoje esteve com seu bebê participando da atividade. “Tenho uma filha de 15 anos, e há 15 anos eu não tive esse acompanhamento. Isso é muito importante para mim, essa estimulação. Da última vez que participei o Kaleb ainda esteva em meu ventre e hoje ele está aqui nos meus braços”, contou.