Unidade de Saúde oferece serviços para moradores do bairro Alvorada

A unidade básica de saúde do bairro Alvorada, Dr. Dimitri Grandez, tem promovido ações de saúde voltadas para os moradores do bairro que ainda não são usuários da unidade. A ideia é aproximar cada vez mais a população dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Nesta terça-feira, 25, os profissionais atenderam a comunidade na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro.

“Estamos sempre promovendo essas ações, com o intuito de nos aproximar e criar um vínculo, levando atenção à saúde e conhecimentos e orientações por meio de palestras educativas. Muitas pessoas ainda não conhecem a unidade e os serviços que ela oferece”, destaca o diretor da unidade, Francisco de Oliveira.

Os moradores receberam atendimento médico e aferição de pressão, fizeram teste de glicemia e ainda participaram de uma oficina sobre reciclagem do óleo de cozinha para confecção de sabão ecológico com a bióloga Tabita Cipre.

“Falamos um pouco sobre a preservação do meio ambiente de como podemos contribuir para isso reciclando resíduos sólidos. Orientamos sobre a importância de não descartar óleo no meio ambiente principalmente na pia, que entope a tubulação. E por fim mostramos e ensinamos como fazer um sabão em barra, além de aprenderem a preservar o meio ambiente, eles também podem ganhar uma renda extra”, explica a bióloga.

Alessandra Ferreira Pinto, 36, é dona de casa e moradora do bairro. Para ela, a iniciativa dos profissionais proporciona mais proximidade com a comunidade. “Muito bom, com as ações a gente pode ser beneficiada diretamente e ainda aprender sobre diversas doenças. Hoje aprendemos a fazer sabão ecológico, muito bom”.

Todas as unidades básicas de saúde da prefeitura de Boa Vista promovem periodicamente ações de educação em saúde voltadas para comunidade dos bairros onde estão localizadas e por meio de parcerias com ONGS, igrejas, e instituições de ensino.

Jamile Carvalho