Unidade de saúde oferece atendimento preventivo contra o câncer

Há cinco meses implantado em Boa Vista, o Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes realizou até o mês de setembro de 2016 17.359 consultas em todas as especialidades e exames. A unidade, que está localizada no bairro Olímpico, é referência no município em prevenção contra o câncer.

A rede municipal de saúde tem como principal objetivo promover a saúde preventiva, seja através de ações educativas ou dos serviços oferecidos nas unidades. “Nossas unidades de saúde oferecem atendimento específico para a saúde da mulher. São palestras educativas, orientações, consultas médicas, rodas de conversas e coleta de preventivos. Trabalhar a prevenção é a maneira mais eficaz de cuidar da saúde”, destaca o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão.

O Centro oferece atendimentos nas especialidades de mastologia, ginecologia, ultrassonografia e patologia cervical. Além disso, as pacientes que são atendidas recebem o suporte de profissionais do serviço social e da psicologia. O atendimento tem início na unidade básica, onde as pacientes são atendidas por clinico geral que as encaminha ao centro sempre que houver necessidade.

O diretor técnico do centro, Dr. Gecel Ferreira, destaca que a implantação da unidade foi um avanço para o cuidado com a saúde da mulher. Mensalmente, 1.500 exames de Papanicolau são feitos no centro. “Aqui nós tratamos as lesões primárias e, dependendo do diagnóstico, as pacientes são encaminhadas para tratamento no centro de referência do estado” destaca.

O médico afirma que em Roraima a incidência maior da doença é a do câncer do útero, seguido do de mama. Ele alerta que as mulheres devem consultar o médico periodicamente. “As alterações que podem desencadear o câncer do colo do útero são descobertas facilmente no exame preventivo, por isso é importante que toda mulher que já tenha iniciado a atividade sexual faça o exame. O município tem todo o suporte para isso nas unidades básicas”, afirma o médico.

O centro conta também com o trabalho de psicologia. Atualmente 9 mulheres estão sendo acompanhadas pelo profissional, tanto da capital como de outros municípios. “Acompanhamos as mulheres que recebem o diagnóstico de câncer e iniciam o tratamento no Estado. Esse trabalho tem sido muito importante para elas e toda a família. Durante o acompanhamento, elas percebem que a doença pode ser controlada e que a maioria dos casos tem cura”, explica a psicóloga do centro, Décima Rosado.

Jéssica Costa