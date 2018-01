Unidade de Rorainópolis recebe curso de humanização

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) lançou em maio deste ano, um plano para sensibilização de práticas humanitárias nas principais unidades hospitalares do Estado. Nesta semana, a formação é realizada no Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto, localizado em Rorainópolis.

No primeiro dia de formação participaram cerca de 60 pessoas de todas as áreas hospitalares, atingindo os profissionais da recepção, enfermagem, técnicos e auxiliares. O principal objetivo é garantir um ambiente cada vez mais acolhedor e agradável para o paciente que é atendido pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A formação não é obrigatória, contudo, foi recomentada pelo MS (Ministerio da Saúde) conforme a implementação da Politica Nacional de Humanização. A ação possui duração de oito horas, divididas entre manhã e tarde, tendo como público alvo os profissionais de enfermagem das unidades de saúde, que permanecem maior tempo em contato com o paciente.

Segundo Elson Alves da Silva, diretor geral do Hospital Regional Sul, a formação é de extrema importância para sensibilizar os funcionários sobre as práticas de atendimento humanizado, mostrando que é possível aplicá-las no cotidiano com facilidade.“É muito importante para a nossa unidade receber esse tipo de ação, pois, o atendimento humanizado nos serviços de saúde são muito positivos, principalmente na oferta de um melhor atendimento à população que procura o SUS”, disse.

As ações já contemplaram até agora 481 servidores do HGR (Hospital Geral de Roraima), da CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e o PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva).