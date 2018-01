Unacon quase dobra atendimentos a pacientes com câncer em 3 anos

“Quando escutei do médico a palavra ‘câncer’, achei que ia morrer”. Foi essa a reação da secretária executiva Lunar Gomes, quando em 2013 teve o diagnóstico de mama. Em 2014, ano em que ela começou a acompanhamento médico e venceu a doença, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima) realizou 16.856 atendimentos ambulatoriais, número que, três anos depois, quase dobrou, chegando a 31.165 atendimentos em 2017.

Neste período, pacientes como a Lunar puderam acompanhar a evolução e melhorias realizadas na unidade. “A equipe está sempre melhorando. A estrutura também melhorou com a reforma e a climatização das salas”, avaliou.

Para o coordenador da Unacon, Anderson Benetta, além do crescimento da demanda, o aumento dos atendimentos também é reflexo dessas melhorias estruturais e contratação de funcionários. “Nossa maior dificuldade era o espaço físico pequeno. Com a reforma, agora os usuários têm um espaço mais confortável, humano e com melhores condições de tratamento”.

Além do acompanhamento, Lunar participa do grupo de apoio psicossocial, que foi melhorado e hoje conta com novos nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistente social. São realizadas também oficinas de alimentação saudável, artesanato, dinâmicas de grupo e rodas de conversa.

“Vivi muitas coisas e conheci pessoas maravilhosas no grupo, momentos que me fizeram enxergar a vida de uma maneira mais alegre. A cirurgia de retirada do seio e a quimioterapia são desgastantes física e emocionalmente, e o apoio da equipe da Unacon foi fundamental”, relatou.

Investimentos

Em julho de 2017, a Unacon recebeu reformas em sua estrutura física e teve o acréscimo de um novo consultório, além da informatização e climatização do setor. A aquisição de um carro próprio também contribuiu para o aumento no número de atendimentos domiciliares.

Houve também o reforço da equipe profissional, que conta atualmente com 20 médicos especialistas em várias áreas afins como cancerologia cirúrgica e clínica, urologia, ginecologia, mastologia, cirurgia torácica, coloproctologia, cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, clínica médica/cuidados paliativos, cirurgia plástica, hematologia e radio-oncologia. Além disso, a unidade possui 17 profissionais de nível superior em outras áreas: enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudióloga, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogas e odontólogos.

Melhorias para 2018

A população em breve poderá contar com o serviço de radioterapia no HGR (Hospital Geral de Roraima). “O projeto foi finalizado e aprovado pelo Ministério da Saúde no final de 2017 e a expectativa é que a licitação seja realizada até o mês de fevereiro, para dar início a obra”, informou o coordenador do serviço.

A Unacon terá um bloco exclusivo após a inauguração do anexo do HGR. A unidade ocupará o Bloco A, que será destinado integralmente para oncologia, ampliando ainda mais os serviços da unidade. Atualmente o setor possui 17 leitos, que serão aumentados para 38, com o novo prédio. O número de cadeiras para quimioterapia irá dobrar, passando de oito para 16. O novo bloco contará ainda com sala de mamografia para os pacientes da Unacon, recepção própria, capela religiosa entre outros.