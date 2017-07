Unacon promove ação para prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço

Julho é o mês de prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço e para esta campanha, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) realizará, na próxima quarta-feira, 26, uma mesa redonda com profissionais da unidade e aberta à sociedade. O intuito é sensibilizar a população para se prevenir contra estas doenças, incluindo câncer de boca, laringe, entre outros desta região. A ação será às 10h, no auditório do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento).

A mesa redonda multidisciplinar envolverá toda a equipe da Unacon que trabalha com câncer de cabeça e pescoço e busca ressaltar a importância do diagnóstico precoce e prevenir casos de estágio avançado, para aumentar as chances de cura.

Conforme a cirurgiã de cabeça e pescoço, Ragly dos Santos, o tabagismo é o principal fator de risco, porém se associado à ingestão de bebida alcóolica, o risco de câncer é ainda mais elevado. “O cigarro é uma grande causa, mas a bebida alcóolica atrelada ao fumo aumenta as chances em até 10 vezes”, disse a cirurgiã.

A maioria dos homens diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço está na faixa dos 50 anos, mas o vírus do HPV (papilomavírus humano) também é um fator de risco, e isso é recorrente principalmente em pacientes mais jovens, que apresentam tumores de cavidade oral. Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontam que, juntos, o câncer de cabeça e pescoço, principalmente na boca, faringe, laringe e nos seios paranasais, representam o segundo tipo de câncer que mais atinge os homens do Brasil, atrás apenas do câncer de próstata.

Sintomas

Os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço podem incluir o aparecimento de um módulo, uma ferida que não cicatriza, dor de garganta, dificuldade para engolir e alterações ou rouquidão da voz. Portanto, ao notar qualquer um desses sintomas, deve-se procurar um médico no posto de saúde, onde um clínico geral irá direcioná-lo para um especialista da área.