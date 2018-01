Últimas vagas para o Circuito Sesc de Corrida

As inscrições para a 2ª etapa do Circuito Sesc de Corrida 2017 está entrando na reta final. Aqueles que ainda não garantiram devem acessar o site www.centraldacorrida.com.br/circuitosesc até o dia 25 de outubro. Já os boletos devem ser emitidos até o dia 20.

Com largada às 19h, no Pátio Roraima Shopping, a corrida terá dois percursos de 5 e 10 km. Nesta edição do evento, os competidores que receberam medalhas da 1ª edição (24 de junho) poderão juntar as duas medalhas, formando uma única medalha do circuito. Aqueles que não participaram da 1° etapa, podem se inscrever nesta etapa e competir, sem nenhuma restrição.

Para comerciários a taxa de inscrição é de R$ 25 + taxa administrativa do site, usuários/comunidade pagam R$ 50 + taxa administrativa do site e para os idosos, há o desconto de 50% (de acordo com a Lei 10.741, no Art 23).

Os três primeiros lugares no masculino e feminino, na Categoria Geral e por Faixa Etária de cada prova (5 e 10Km) receberão troféu. Além disso, haverá premiação também em troféu para o atleta mais idoso, atleta cadeirante e para a maior equipe participante. Todos os concluintes da prova receberão medalha. Não haverá premiação em dinheiro.

Kit Atleta

Todos os inscritos receberão nos dias 26 e 27 de outubro, na Academia Sesc Mecejana, das 9h às 21h, o Kit atleta composto dos seguintes itens: 1(uma) mochila-saco personalizada, 1(uma) camiseta 100% poliamida personalizada, 1(uma) toalhinha de academia, 1(um) número de peito e alfinetes, 1 (um) chip descartável. No kit haverá ainda itens extras (surpresa).

Patrocinadores

Para a realização do evento, o Sesc Roraima conta com os patrocinadores: Caixa Econômica, Governo Federal e Pátio Roraima Shopping.

Apoio

Como apoiadores na composição do kit-atleta estão: Centro Universitário Estácio da Amazônia, Gráfica Rápida, Lojas Perin, Oi – Operadora de Telefonia e Honda – Nettai Veículos.

Larissa Mello