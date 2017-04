Uiramutã: prefeito anuncia obra da subestação de energia

Os problemas de energia elétrica enfrentados pela população do Uiramutã devem ser solucionados em breve. O prefeito Manoel Araújo, ‘Dedel’, anunciou o início das obras da subestação de energia do município.

“A rede elétrica do Uiramutã será toda revitalizada. A equipe de técnicos da Eletrobras Distribuição Roraima já está trabalhando nessa revitalização, mostrando compromisso com o nosso município. Queremos em breve inaugurar essa obra que vai resolver a situação da nossa energia”, afirmou Dedel, que encontrou a rede elétrica do município em situação caótica.

“Havia postes suspensos por corda, trazendo risco à população do município e a qualquer outra pessoa que passasse pelo local. Logo que assumi pedi uma vistoria da Eletrobras, que prontamente nos atendeu, cedeu os postes e a nossa administração providência o transporte de Boa Vista ao Uiramutã”, disse.

A Eletrobras, conforme informou o prefeito, disponibilizou 32 postes de energia para a manutenção da rede. “Estamos nos preparando para o inverno, então vamos providenciar de imediato a troca dos postes que estão em situação mais crítica, e gradativamente vamos trocar os outros, de acordo com a necessidade”, explicou Dedel.

Marilena Freitas