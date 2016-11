Uiramutã: Nova emenda beneficia comunidades com entrega de caminhão

O deputado federal Edio Lopes (PR/RR) fez nova indicação de recursos junto a Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) referente ao descontingenciamento do Governo Federal, ocorrida nesta semana, de emendas individuais de 2016. Com a oportunidade, o deputado decidiu priorizar o valor de R$ 190.852,00 para o Município de Uiramutã, para aquisição de um caminhão que será entregue à comunidade indígena do Maturuca.

O veículo será fundamental para contribuir com a produção rural dentro de terras indígenas e também atenderá as demandas de moradores de regiões localizadas próximas ao Maturuca. Serão pelos menos mais 11 comunidades indígenas beneficiadas, como Ticoça, Jerusálem, Bom Futuro, Socó, Pavão, Lilás, Maracanã I e II, Morro, Uarabadá e Mutum.

Edio escolheu o Uiramutã por entender que as comunidades daquela região precisam do apoio de um veículo de grande porte para contribuir com o escoamento e apoio a produção em suas terras. “As comunidades mais isoladas do município precisam do suporte necessário para o melhor transporte de suas produções, numa área que é de difícil acesso”, exemplificou.

A nova indicação do deputado é recente, por isso a Prefeitura do Uiramutã ainda aguarda as orientações do Governo Federal e da SUDAM, para apresentar a proposta. Após a aprovação técnica ela será empenhada e contratada, tudo no período até 31 de dezembro deste ano.