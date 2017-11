Uiramutã: Exército realiza Ação Cívico Social na Comunidade Indígena Caramabatai

No período de 12 a 16 de novembro, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), por meio do 6º Pelotão Especial de Fronteira (6º PEF), localizado em Uiramutã, município do nordeste do estado de Roraima, alcançou pela primeira vez a Comunidade Indígena Caramabatai (comunidade mais afastada da região e mais próxima do Monte Roraima, na tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana).

O deslocamento até aquela comunidade isolada ocorreu por força da realização de Reconhecimento de Fronteira (ReFron) realizado pelo 6º PEF, o qual foi realizado por via terrestre (32km de lavrado e 61km através selva), reconhecendo os itinerários à pé e sem ressuprimento aéreo.

Na oportunidade, foi montado um posto rádio com uma guarnição na CI Serra do Sol que garantia o bom funcionamento das comunicações e, caso necessário, havia o apoio direto de um pelotão até essa posição. No referido ReFron, houve a necessidade da presença de um intérprete indígena do pelotão, Sd Semeão, da etinia ingarikó), haja vista as comunidades visitadas não falarem a língua portuguesa.

A patrulha que realizou o Refron executou uma ação inédita, pois pela primeira vez, em Roraima, o Exército Brasileiro utilizou o referido itinerário a pé, além de garantir a presença em toda área de responsabilidade da 1ª Bda Inf Sl.

O Reconhecimento de Fronteira feito pelo 6°PEF/Uiramutã percorreu um 158 Km motorizados e 93 Km a pé com a finalidade de reconhecer e patrulhar os marcos fronteiriços do Brasil em seu extremo norte.

Além da missão de patrulhamento de garantia da soberania, os militares realizaram Ação Cívico Social nas Comunidades Indígenas antes nunca acessadas por via terrestre (Trovão, Baixo Mapaé e Serra do Sol), por meio de Ação Cívico Social (ACISO).