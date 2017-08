Uiramutã: cabeceira da ponte sobre o rio Urucuri é recuperada

Em mais uma ação para garantir a trafegabilidade da população do município de Uiramutã, o Governo do Estado, através da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), e o Exército, por meio do 6º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção), concluíram nesta sexta-feira, 25, o serviço de recuperação da cabeceira da ponte sobre o Rio Urucuri, localizada na RR-171.

A ponte, de 70 metros de extensão, foi reconstruída já na gestão da governadora Suely Campos, mas teve parte da cabeceira comprometida com as chuvas do inverno do ano passado.

O reparo da cabeceira da ponte teve início na Operação Curaretinga IX, que ocorreu na segunda quinzena de março, mas teve de ser paralisada por conta das condições meteorológicas da região e foi retomada este mês.

“Quando visitamos o município, verificarmos a situação e buscamos essa parceria com o Exército, para que pudéssemos resolver a situação e evitar maiores danos. Agora, com o fim da obra, teremos a trafegabilidade garantida e com mais segurança para a população”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura Gregório Almeida.

Em fevereiro deste ano, o secretário de Infraestrutura, Gregório Almeida, juntamente com diretores e técnicos da Seinf, e representantes do 6º BEC visitaram o município de Uiramutã, fazendo um levantamento da situação de vicinais e pontes da região.

“Está em fase de estudo um outro convênio com o Exército para a recuperação de vicinais e pontes no município, com previsão para ser realizado ainda este ano”, adiantou o secretário.

Parceria

A recuperação da cabeceira da ponte sobre o rio Urucuri foi possível graças a um convênio no qual o Governo do Estado forneceu óleo diesel para as máquinas e cerca de R$ 100 mil reais em materiais ao Exército, que destacou 25 militares e equipamentos para a execução dos serviços.

Gilvan Costa