UFRR: vestibulares Indígena e de Educação do Campo será neste domingo

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) aplicará, neste domingo (10), as provas do Processo Seletivo Licenciatura em Educação no Campo – LEDUCARR e do Processo Seletivo Indígena 2018. As provas serão aplicadas pela manhã nos Blocos VI e VII, campus Paricarana da UFRR.

O Vestibular Indígena registrou 1.238 inscritos para as 194 vagas ofertadas. As provas serão aplicadas das 8h às 12h, no Bloco VI, campus Paricarana. O ingresso será em 2018.1 e 2018.2.

As vagas oferecidas no processo seletivo destinados aos indígenas são para os cursos de Agronomia, Antropologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Gestão em Saúde Coletiva Indígena, Gestão Territorial Indígena, Licenciatura Intercultural, Matemática, Medicina, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Zootecnia.

Já o LEDUCARR teve 112 inscritos. As provas serão realizadas no Bloco VII, das 9h às 12h. O processo seletivo é destinado aos candidatos que já concluíram o ensino médio, que trabalham ou residem no campo, que tenham interesse em cursar graduação presencial em 2018. São ofertadas 40 vagas, sendo 20 vagas para formação em Ciências Humanas e sociais e 20 vagas para formação em Ciências da Natureza e Matemática.

Para ambas as provas, a Comissão Permanente de Vestibular (CPV) recomenda que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, além de estarem munidos de documento de identidade oficial com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.