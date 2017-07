UFRR seleciona propostas de extensão universitária

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima (PRAE/UFRR) divulgou edital para seleção de propostas de atividades de extensão universitária.

Ao todo, serão selecionadas 16 ações de extensão com o objetivo de apoiar a produção de conhecimentos e viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a comunidade. As atividades devem se encaixar em pelo menos uma das seguintes áreas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho.

Poderão participar como proponentes de ação de extensão, docentes do quadro efetivo da UFRR, que atuarão na função de coordenador do Programa ou Projeto beneficiado. Após a seleção das propostas, cada coordenador poderá realizar a seleção de bolsistas vinculados à sua respectiva ação.

As inscrições para coordenador iniciam no dia 31 de julho e encerram no dia 9 de agosto. Os interessados devem submeter sua proposta junto à Secretaria da Diretoria de Extensão (Direx), sala 421, bloco IV, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

O processo seletivo será divido em quatro etapas: análise documental, apuração das planilhas de pontuação dos currículos, julgamento das propostas e classificação conforme média de pontuação geral.

O cronograma de atividades, assim como a lista de documentos necessários e critérios de participação, pode ser encontrado no edital disponível no site prae.ufrr.br.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-3118.

Raphael Michels