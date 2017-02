UFRR receberá matrículas do Sisu nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) fará as matrículas dos candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificadas (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Ao todo, foram ofertadas 741 vagas em 38 cursos de graduação. O ingresso será no primeiro semestre letivo de 2017.

O Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca) realizará as matrículas no Centro de Ciências Biológicas (CBIO), localizado no campus Paricarana, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Os documentos para a matrícula estão disponíveis no item 8.6.1 do edital de abertura do Sisu divulgado pela Comissão Permanente de Vestibular (CPV).

Confira o edital AQUI. (http://ufrr.br/cpv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=90:enem-sisu-2017&Itemid=301)

Os candidatos selecionados podem consultar o resultado pelo site http://sisu.mec.gov.br/selecionados. Para a seleção foram utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando os pesos específicos de cada opção.

Só será cadastrado o candidato classificado que houver concluído o ensino médio ou curso equivalente, perdendo o direito à vaga aquele candidato que não apresentar, no ato do cadastramento, documentação comprobatória de conclusão de escolaridade do ensino médio.

O candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis que, por qualquer motivo, não efetuar seu cadastramento no prazo estabelecido pelo Derca, perderá o direito à vaga, não podendo em hipótese alguma, pleitear cadastro, ainda que existam vagas e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificação.