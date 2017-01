UFRR recebe inscrições em dois mestrados e um doutorado até sexta-feira

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) recebe até sexta-feira, 27, as inscrições nos processos seletivos do mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia e doutorado e mestrado em Agronomia. As pós-graduações ofertam 41 vagas. Os editais estão disponíveis na página www.ufrr.br e nas páginas de cada programa.

Agronomia

O Programa de Pós-graduação em Agronomia (Posagro) oferta 16 vagas para o curso de mestrado e 10 vagas para o doutorado. A área de concentração é Produção Vegetal e as linhas de pesquisa são Manejo de Culturas e Manejo do Solo e da Água.

Cada candidato deverá pagar a taxa de inscrição de R$ 150,00. Acesse o edital e seus anexos na página www.posagro.ufrr.br.

Desenvolvimento Regional da Amazônia – O Núcleo de Estudos Comparados da Amazônia e do Caribe da Universidade Federal de Roraima (Necar/UFRR) oferta15 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2017.

O valor da inscrição é de R$ 50,00 e as linhas de pesquisas do programa são ‘Economia do Meio Ambiente e Tecnologia’ e ‘Desenvolvimento Regional e Urbano e Políticas Públicas’. Confira o edital na página www.ufrr.br/ppgdra.

Outros

A UFRR segue até fevereiro com inscrições abertas para os mestrados em Ciências da Saúde e Física. Confira as informações:

Ciências da Saúde

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Procisa) oferece 19 vagas no processo de seleção de candidatos ao Mestrado Internacional em Ciências da Saúde. As inscrições podem ser feitas até 3 de fevereiro.

As vagas são oferecidas nas linhas de pesquisa ‘Saúde, Educação e Meio Ambiente’, ‘Política, Gestão e Sustentabilidade de Sistemas e Programas de Saúde’, ‘Diversidade Sociocultural, Cidadanias e Modelos de Atenção à Saúde’ e ‘Vigilância Epidemiológica e Indicadores de Agravos à Saúde na Fronteira Pan-Amazônica’. Confira o edital na página http://ufrr.br/procisa.

Física

O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Roraima (PPGFIS/UFRR) oferta sete vagas no processo seletivo para o ingresso de candidatos ao curso de mestrado em Física 2017.1.

Quatro vagas são destinadas para física experimental e as restantes para física teórica. As inscrições serão realizadas de 25 de janeiro a 1 de fevereiro de 2017, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h, no Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia (NPPGCT), campus Paricarana. Confira o edital na página http://ufrr.br/posfisica/.