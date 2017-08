UFRR recebe inscrições do vestibular de Licenciatura em Educação do Campo

A Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima (CPV/UFRR) está com inscrições abertas para o vestibular do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, até o dia 11 de agosto. São ofertadas 40 vagas ofertadas, sendo 20 vagas para a formação em Ciências Humanas e Sociais e 20 vagas para a formação em Ciências da Natureza e Matemática.

O processo seletivo destina-se à seleção de candidatos que concluíram o ensino médio e que trabalham ou residem no campo, com fins ao ingresso em curso de graduação presencial de Licenciatura em Educação do Campo, e só terá validade para o ingresso no ano de 2018.

O curso será realizado utilizando a Pedagogia da Alternância. Os interessados devem acessar o edital e efetuar a inscrição pelo site http://ufrr.br/cpv, até às 18h do dia 11 de agosto. Também são disponibilizados computadores aos candidatos para efetuar a inscrição na CPV, localizada na avenida Ene Garcez, n.º 2413, bloco IV, campus Paricarana.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher, completa e corretamente, a Ficha de Inscrição e o Questionário Socioeconômico e Cultural disponíveis no endereço eletrônico http://ufrr.br/cpv, com todos os dados solicitados, confirmar inscrição, imprimir o comprovante e o boleto para pagamento da taxa de inscrição, pagando-o até a data do encerramento das inscrições. A taxa é R$ 50,00.