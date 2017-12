UFRR realiza concerto com Violinista Fabrício Cromwell

Para encerrar as atividades do ano de 2017, a Coordenação de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Roraima realizará no dia 6 de dezembro, às 19h30, no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), um concerto gratuito com acadêmico e violinista Fabrício Cromwell, além de outras atrações convidadas.

Participante da Orquestra Sinfônica da UFRR, o músico faz uma mistura de ritmos em seu repertório criando releituras que caminham entre o pop e o erudito e encantando ambos os públicos.

Neste ano, Fabrício lançou, em seu canal do Youtube, dois covers de músicas do atual contexto pop: Million Reason, da Lady Gaga, e Love on the Brain, da Rihanna, participando, inclusive, do programa Encontro com Fátima Bernardes. Para o concerto, os telespectadores poderão aguardar por um repertório que contará com os diferentes gêneros e representações.

E para abrilhantar ainda mais a noite, o evento contará com outros convidados, como o Quarteto Amazônico do Sesc, a Banda Marambaya, e apresentações de dança e canto.