UFRR: Polo Arte participa de Encontro Nacional de Rede Arte na Escola

Professores do programa Polo Arte na Escola da UFRR foram convidados para participar do XXVII Encontro Nacional da Rede Arte na Escola. O evento ocorrerá na Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, no Espírito Santo, no período de 24 a 28 de abril.

Segundo Pétira Maria, uma das coordenadoras do Polo, o Encontro viabilizará a troca de experiências entre os professores do programa e os demais docentes da área de artes.

“O evento é de fundamental importância para nós da UFRR, porque além de ser um evento nacional, cada Polo pode ter conhecimento da realidade de cada estado. Durante o Encontro, nós trabalhamos a didática, a metodologia, trocamos experiências. Enfim, voltamos com um outro olhar, com novas ideias para a melhoria do ensino de artes e também com mais informação para repassar aos alunos do curso de formação em artes”, destacou.

Este ano, o tema do Encontro é “Pesquisa com recorte na didática da arte” e contará com palestras, oficinas, exibições de filmes e exposições de artes. Poderão participar do evento professores, artistas e profissionais da educação.