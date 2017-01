UFRR oferta 96 vagas para transferência acadêmica e ingresso de graduados

A Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima (CPV/UFRR) publicou esta semana os editais dos processos de transferência de cursos e de ingresso de portadores de diploma de curso superior. As inscrições estarão abertas de 12 de janeiro a 8 de fevereiro de 2017.

Os dois processos ofertam 96 vagas em diversos cursos de licenciatura e bacharelado. Os documentos podem ser consultados nas páginas www.ufrr.br ou www.ufrr.br/cpv.

Transferência de Acadêmico – Podem participar alunos regularmente matriculados no mesmo curso de graduação ou em curso com afinidade com o curso pretendido na UFRR ou em outra instituição de ensino superior. Os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir de 2011.

São ofertadas 52 vagas, sendo 45 para ampla concorrência e sete para pessoas com deficiência. Os cursos são Antropologia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Engenharia Civil, Física, História, Letras-Português e Francês, Medicina, Pedagogia e Química.

A taxa é R$ 100,00. Os pedidos de isenção da taxa devem ser feitos entre os dias 12 e 17 de janeiro de 2017.

Ingresso de portadores de diploma de curso superior – Podem participar os portadores de diploma de curso superior que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir de 2011.

São ofertadas 44 vagas, sendo 39 para ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência. Estão distribuídas nos cursos de Antropologia , Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Engenharia Civil, Física, História, Letras-Português e Francês, Medicina, Pedagogia e Química.

Não haverá possibilidade de isenção do valor da taxa de inscrição, estipulada em R$ 150,00.