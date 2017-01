UFRR oferta 741 vagas para ingresso por meio do Sisu

A Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima (CPV/UFRR) divulgou nesta quinta-feira, 19, o edital de abertura do Processo Seletivo destinado ao ingresso de candidatos nos Cursos de Graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Ao todo, a UFRR oferece 741 vagas distribuídas em 38 cursos.

O ingresso será no primeiro semestre letivo de 2017. As inscrições no SiSU serão realizadas exclusivamente pelo endereço http://sisu.mec.gov.br. A inscrição dos estudantes começará na próxima terça-feira (24) e ficará disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017, observado o horário oficial de Brasília-DF.

Os estudantes podem selecionar até duas opções de cursos. Para a seleção são utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando os pesos específicos de cada opção.

Os resultados serão publicados nos sítios oficiais do Sisu http://sisu.mec.gov.br, MEC www.mec.gov.br ou UFRR www.ufrr.br. O Resultado da Chamada Regular Única deverá ser divulgado dia 30 de janeiro.

Calendário do Sisu 2017.1

– Inscrições: 24 a 27 de janeiro;

– Chamada regular: 30 de janeiro;

– Prazo para entrar na lista de espera: 30 de janeiro a 10 de fevereiro;

– Matrícula da chamada regular: 3 a 7 de fevereiro;

– Convocação dos candidatos da lista de espera: a partir de 16 de fevereiro.