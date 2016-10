UFRR: Núcleo Construir recebe calouros que precisam de acessibilidade

Nesta quinta-feira, 6, a Universidade Federal de Roraima (UFRR) dará boas-vindas aos calouros que ingressam no segundo semestre de 2016. Para receber os alunos que precisam de acessibilidade, a instituição conta com o Núcleo Construir, setor especificamente voltado para atender pessoas com deficiência.Criado em 2007, o Núcleo de Acessibilidade no Ensino Superior da UFRR, chamado de Construir, tem o objetivo de implementar políticas e ações voltadas às necessidades de alunos com deficiência. Há dois anos, o Núcleo também atende acadêmicos que apresentam transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e qualquer demanda estudantil focada nas áreas de psicologia e assistência social.

Dentre as ações do setor, pode-se destacar o Projeto de Extensão “Informática acessível” para alunos com deficiência visual. O objetivo do curso é acelerar o aprendizado na digitação dos alunos e no manuseio do computador, criando uma alternativa para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Lisiani Elizabete Rodrigues é coordenadora do Núcleo Construir. Ela relata que muitos calouros têm dificuldades na adaptação ao Ensino Superior, tanto na forma de aprendizagem, quanto na socialização junto à comunidade universitária.

“Quando os alunos saem do Ensino Médio para a Universidade têm um choque muito grande, de não ter mais o professor ‘no pé’, da diversidade nas disciplinas, espaço físico, o modo como os professores lidam com os alunos é diferente do Ensino Médio. O Núcleo tem a função de tornar a universidade acessível, não basta o aluno estar na universidade, mas ele tem que se sentir parte dela. Então o aluno precisa se sentir incluído de todas as maneiras, como cidadão e parte da comunidade acadêmica”, disse.

O Núcleo Construir está localizado na sala 01, do Bloco IV, campus Paricarana. Os alunos que tiverem interesse em agendar uma visita podem ligar para (95) 3624-7300 ou acessar o site: ufrr.br/construir.