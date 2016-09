UFRR lança edital para contratação de 36 professores efetivos em diversas áreas

A Universidade Federal de Roraima publicou quatro editais para contratação de 36 professores efetivos de magistério superior e ensino básico, técnico e tecnológico em diversas áreas. Há vagas para graduados, mestres e doutores.

Os editais estão disponíveis no site www.progesp.ufrr.br, aba Concursos e Seleções. As inscrições serão efetuadas exclusivamente no site http://sis.ufrr.br/concursos, entre 19 de setembro e 19 de outubro de 2016. O valor da taxa será de R$ 170,00.

Confira as vagas de cada edital:

No edital 378, os interessados podem concorrer à vagas nas seguintes áreas: Linguística e Libras, Linguística de Língua de Sinais, Estudos da Tradução, Tradução e Interpretação em Línguas de Sinais, Práticas de Ensino de Língua Portuguesa, Língua Portuguesa/ Linguística, Língua Inglesa e Literaturas Anglófonas/ Linguística Aplicada, Geografia, Economia, Administração, Contabilidade, Arquitetura e Urbanismo, Letras, Direito, Morfologia, Farmacologia, Saúde Coletiva em Gestão em Saúde, Vigilância em saúde ou Saúde nutricional; Saúde Materno-infantil em Ginecologia, obstetrícia, neonatologia; Clínica Cirúrgica e Ensino de História. Os salários variam de R$ 2.968,78 a R$ 9.114,67.

No edital 379, os interessados podem concorrer à vagas nas seguintes áreas de ensino no Instituto Insikiran:

Agroecologia, Políticas públicas, Planejamento, Economia, Financiamento e Gestão em Saúde, Epidemiologia, morfofuncional humano, saúde coletiva e vigilância em saúde. O salario inicial é de R$ 6.273,01.

No edital 380, os interessados podem concorrer na área de musica: Estágio e Musicalização, Canto Coral e Musicalização. O salário inicial é de R$ 6.273,01.

No edital 381, os interessados podem concorrer as vagas para a Escola Agrotécnica (Eagro) e Colégio de Aplicação (CAp), nas seguintes áreas respectivamente:

Produção Animal e tecnologia de produtos de origem animal, Língua Portuguesa e Literatura; Geografia e Física. O salário inicial é de R$ 4.234,77.