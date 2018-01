UFRR lança editais de seleção para a Escola Agrotécnica

A Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (EAgro/UFRR) comunica que estarão abetas, no período de 09/01/2018 a 01/02/2018, as inscrições do Processo Seletivo 2018, para o Curso Técnico em Agropecuária Modalidade de Educação Profissional de Jovens e Adultos (PROEJA), oferecido pela Escola Agrotécnica.

São ofertadas 30 vagas. O Curso Técnico em Agropecuária na modalidade PROEJA –MATUTINO tem duração 3 anos, mais o Estágio Curricular Supervisionado de 180h. Não será cobrada taxa de inscrição. As inscrições serão realizadas na Secretaria da EAGRO/UFRR – Campus Murupu.

No dia 2 de fevereiro será homologada e divulgada a relação dos candidatos inscritos nos murais de avisos da EAGRO/UFRR Campus Murupu e na página institucional da EAGRO/UFRR (www.eagro.ufrr.br). A homologação e divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos será no dia 5 de fevereiro.

O Processo Seletivo será realizado em etapa única (análise curricular), na sede da EAGRO/UFRR, no dia 6 de fevereiro, no horário das 13h 30 às 17h 30. No dia 7 será divulgado resultado preliminar do Processo Seletivo e no dia 8 os candidatos poderão interpor os recursos. O resultado final da seleção será divulgado no dia 9 de fevereiro no site da EAgro e nos murais da escola.

A matrícula será das 8h às 16h junto à Secretaria da EAgro, no período de 15 a 19 de fevereiro. O início das aulas está previsto para 20 de fevereiro.

Proeja e Ensino Médio Integrado

A Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (EAgro/UFRR) abre, no período de 09 a 31 de janeiro 2018, inscrições do Processo Seletivo 2018.1, para Mobilidade Acadêmica de alunos matriculados no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (1º e 2º anos), no ano letivo de 2017, para o Curso Técnico em Agropecuária na Modalidade de Educação Profissional de Jovens e Adultos – PROEJA, (1º, 2º e 3º anos respectivamente), em 2018.

Também está aberta a mobilidade de alunos do PROEJA, que já tenham ensino médio concluído, para o Técnico SUBSEQUENTE em Agropecuária oferecido pela Escola Agrotécnica.

A EAgro está localizada no campus Murupu. Ao todo, são oferecidas 18 vagas distribuídas entre o 1º, 2º e 3º do PROEJA e a modalidade SUBSEQUENTE. A homologação das inscrições será divulgada no dia 31 de janeiro.

O Processo Seletivo será realizado em etapa única (análise curricular), na sede da EAgro, no dia 6 de fevereiro. O resultado final sairá no dia 9 de fevereiro, no site da EAGRO/UFRR e nos murais da Escola. O período de matrículas dos candidatos selecionados vai de 15 a 19 de fevereiro e o início das aulas está marcado para 20 de fevereiro.