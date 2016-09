UFRR: inscrições para o Vestibular podem ser feitas até sexta-feira

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) recebe até a próxima sexta-feira, 9, as inscrições no vestibular da instituição. São ofertadas 852 vagas em 38 cursos de graduação e um de tecnologia. O ingresso será nas modalidades de Prova Integral (PI) e do Processo Seletivo Seriado (PSS) nas 1ª, 2ª e 3ª etapas.

As vagas serão distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o edital disponível na página www.ufrr.br. A inscrição deve ser feita via internet, através do endereço eletrônico ufrr.br/cpv, da Comissão Permanente de Vestibular, até as 23h59 do dia 9 de setembro.

A modalidade Prova Integral selecionará candidatos para ingresso em 2017. O Processo Seletivo Seriado 1.ª Etapa, 2.ª Etapa e 3.ª Etapa selecionará candidatos para ingresso em 2019, 2018 e 2017, respectivamente.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 para o PSS 1.ª e 2.ª etapas, de R$ 70,00 para o PSS 3.ª etapa e de R$ 90,00 para a Prova Integral.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve preencher a Ficha de Inscrição e o Questionário Socioeconômico disponíveis no endereço eletrônico ufrr.br/cpv, com todos os dados solicitados, confirmar inscrição, imprimir o comprovante e o boleto para pagamento da taxa de inscrição, pagando-o, no máximo, até 72h após a data de encerramento das inscrições, ou seja, dia 12 de setembro de 2016.

Agroecologia

Entre os cursos ofertados pela UFRR neste vestibular, está o de Agroecologia. São ofertadas 40 vagas com início do curso no campus Murupu.