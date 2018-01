UFRR: inscrições do Mestrado em Sociedade e Fronteira encerram dia 19

As inscrições do Programa de Pós-graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima (PPGSOF/UFRR) encerram no próximo dia 19 de janeiro. São ofertadas 15 vagas para ingresso na turma 2018 do mestrado, sendo 12 vagas para ampla concorrência e 3 para as reservas legais de vagas (uma destinada a candidatos indígenas, uma para candidatos negros/ pardos e uma para candidatos com deficiência).

Os editais podem ser acessados na Página do PPGSOF (http://ufrr.br/ppgsof/). As inscrições podem ser feitas na sala 41, do Centro de Ciências Humanas (CCH), campus Paricarana. A taxa é de R$150,00 reais, paga através de GRU, e o comprovante deve ser apresentado no ato da inscrição.

O curso possui duas linhas de pesquisa. A primeira é Sociedade e Política, que compreende os fenômenos políticos institucionais na sociedade nos planos nacional, internacional e transnacional. A segunda é Fronteiras e Processos Socioculturais, que compreende as pesquisas sobre fronteiras em termos de processos simbólicos e representações sociais.