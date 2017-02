UFRR : evento de turismo leva participantes para conhecer comunidade indígena

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) realizará de 22 a 26 de março o VI Encontro de Turismo de Base Comunitária da Amazônia, com o tema “Protagonismo das populações tradicionais e povos indígenas”. Uma das atrações do evento é uma excursão para a Comunidade Indígena Nova Esperança.

Segundo um dos organizadores, professor Bruno de Brito, é a primeira vez que a comunidade recebe visitantes. “A comunidade Nova Esperança tem interesse em mostrar para os turistas um pouco do conhecimento tradicional dos indígenas. Além da possibilidade de trabalhar com o turismo na comunidade”, disse.

A viagem está programada para ocorrer no dia 25, às 7h da UFRR, com retorno no dia seguinte. Durante o passeio, os participantes poderão conferir o batismo de fogo, pesca com arco e flecha, bem como a feira de artesanato indígena.

O valor da excursão é de R$ 200, que inclui hospedagem, alimentação e um roteiro programado para os dois dias.

VI Encontro

Dos dias 22 a 24 de março, no Pronat, o evento contará também com minicursos, palestras, mesas-redondas, apresentação de banners, ensaios fotográficos, exposição de artes e artesanatos. Para mais informações, acesse o site ufrr.br/tca ou ligue para (95) 3621-3162.